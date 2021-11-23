الرياضة

رئيس الاتحاد الدولي يصل الرياض لحضور نهائي دوري أبطال آسيا

صحيفة البلادaccess_time18 / ربيع الآخر / 1443 هـ      23 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر

وصل، مساء اليوم الثلاثاء، إلى الرياض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو، وذلك لحضور المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا والتي تجمع الليلة بين ممثل الوطن فريق الهلال مع نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وكان في استقبال رئيس (فيفا) لدى وصوله كل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل ووكيلة وزارة الرياضة للتخطيط والتطوير أضواء العريفي.

ورحب رئيس الاتحاد السعودي بالسيد جياني انفانتينيو مشيدًا بعمق العلاقات وتطورها بين الاتحادين السعودي والدولي والحضور الفاعل المشترك في المناسبات الدولية والقارية.

وأشاد السيد إنفانتينو بما لمسه من تطور كبير في قطاع كرة القدم بالمملكة على كافة الأصعدة في الفترة الأخيرة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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