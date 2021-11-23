جارديم يقترب من رقم تاريخي مع الزعيم

جدة- البلاد

نوهت صحيفة “rtp” البرتغالية عن مدرب نادي الهلال، ليوناردو جارديم، قبل مواجهة بوهانغ الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء في نهائي دوري أبطال آسيا.

وقالت: “قاد جارديم الهلال حتى الآن في 12 مباراة دون أي خسارة، وسيخوض إحدى أهم المباريات في مسيرته ضد بوهانغ الكوري، وإذا فاز سينضم إلى 6 مدربين برتغاليين حققوا لقب قاري مع أنديتهم، وهم مانويل جوزيه، وخورخي جيسوس، وآبل فيريرا، وأرتور جورج، وجوزيه مورينيو، وأندريه فيلاس”.

وأضافت: “قد يكون ليوناردو جارديم أول بطل آسيوي برتغالي إذا قاد فريقه الهلال للفوز بلقب دوري أبطال آسيا أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي. قام المدربون بالتتويج القاري في إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، ولكن لم يحدث ذلك أبدًا على الأراضي الآسيوية”.