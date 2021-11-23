توقيع 4 عقود لتوطين الصناعات في منطقة الجوف

سكاكا : واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم توقيع 4 عقود لتوطين الصناعات في المنطقة، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الفرص الاستثمارية الذي نظمته إمارة المنطقة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس خالد بن محمد السالم، ومشاركة 400 من رجال وسيدات الأعمال.

وأكد سموه أن المنطقة تزخر بالفرص الاستثمارية النوعية التي تسهم من خلال موقعها اللوجيستي في تسريع حركة التجارة وأثرها الاقتصادي بين المملكة وجيرانها، وتحقيق أهداف رؤية 2030، مبينًا أن توقيع العقود سيسهم في النهوض بالقطاع الصناعي بالمنطقة، حيث تشكل التنمية الصناعية حجر الزاوية لتنويع الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة في ظل الاهتمام الذي يحظى به القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة – أيدها الله-.

من جانبه ثمّن الرئيس التنفيذي لمدن المهندس خالد بن محمد السالم لسمو أمير المنطقة رعايته الملتقى، مؤكدًا حرص سموه على تذليل التحديات من أجل توطين استثمارات القطاع الخاص بالمنطقة، مضيفًا أن الملتقى شهد توقيع 4 عقود استثمارية لتوطين العديد من الصناعات في واحة مدن بالجوف بإجمالي أكثر من 15 مليون ريال.

وأفاد أن واحة الجوف تأتي ضمن مبادرات “مدن” في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، وتقع على مساحة 3 ملايين م² منها مليون م² مساحة مطورة لتهيئة بيئة صناعية متكاملة وملائمة لجذب الاستثمارات النسائية، لتفعيل دورها بالقطاع الصناعي وتحفيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.