بوليفارد الرياض .. مساحة واسعة للمتعة تُبهر المواطنين والسياح

البلاد- ياسر بن يوسف

تحولت منطقة (بوليفارد رياض سيتي) بموسم الرياض 2021 إلى وجهة مُستدامة للزوار والسياح من الداخل والخليج والعالم على حدٍّ سواء، الذين توافدوا عليها للتمتع بمناطقها التسع المختلفة؛ كونها تلبي كافة الخيارات الترفيهية والسياحية لمختلف الأذواق والشرائح العمرية.

ويُعد بوليفارد الرياض، المدرج ضمن تقويم الفعاليات والمواسم الذي أطلقته (روح السعودية)، ويمتد من أكتوبر 2021 حتى مارس 2022، وهي من أكبر مناطق موسم الرياض 2021، ومن أبرز فعالياتها، حيث عاد هذا العام كوجهة مفضلة للسياح من جميع الأذواق والأعمار.

ويمثل (بوليفارد رياض سيتي) مجمعًا مفتوحًا بمساحة 900 ألف متر مربع؛ حيث تضاعفت مساحته هذا العام ثلاثة أضعاف النسخة السابقة؛ حيث تضم المنطقة 9 مناطق ثانوية تضم 200 مطعم ومقهى ومتجر متنوع، مع ممشى بطول 3 كلم، و9 استديوهات عالمية، و4 مسارح عربية وعالمية، ومنطقة ترفيهية مخصصة للأطفال تحتوي على 500 لعبة إلكترونية، والدخول لها مجانًا لمن هم دون سن الثانية عشرة.

وجذبت منطقة البوليفارد أنظار المواطنين والمقيمين من كافة أنحاء المملكة، إلى جانب جذبها للسياح القادمين من الخارج. وسهّل موقعها الاستراتيجي في أحد الأحياء المرموقة بمدينة الرياض، من وصول الزوار والسياح إليها بكل سهولة وسلاسة.

ويأخذ بوليفارد الرياض شكل مجمع تجاري مفتوح في الهواء الطلق، ويوفر مساحات واسعة للزوار من أجل التنزه بين مختلف مرافقه المذهلة، وتحيط الأسواق التجارية بالشوارع الفسيحة لإتاحة فرصة التجول بحرية بين المطاعم والمقاهي والمساحات الخضراء الملونة والنوافير الراقصة التي قام بتصميمها المهندس السعودي عبدالمحسن الذياب.

واستخدم في تصميم البوليفارد مواد بسيطة ومتينة، حيث تم الاعتماد على الإضاءة الطبيعية للمساحات الواسعة، لتصبح مكانًا مثاليًا للقاءات والتفاعل الاجتماعي، وتحتوي على مجموعة متنوعة من المطاعم العالمية وأفخم المكاتب التجارية ومراكز اللياقة البدنية والمرافق الخاصة بالترفيه والمقاهي، بالإضافة إلى النافورة الراقصة الأكبر في الرياض، التي تتمايل في بحيرة صناعية بمساحة 35 ألف متر مربع.

أما العروض والحفلات الموسيقية العالمية، فتقام في الساحة الدولية التي تستضيف 25000 مشاهد، والساحة العربية التي تتسع لحوالي 6000 مشاهد، بالإضافة إلى ملاعب الأطفال الترفيهية ومناطق البيع بالتجزئة ومنطقة شاحنات الطعام مع أكثر من 70 متجرًا تتوزع ضمن المناظر الطبيعية الخضراء الواسعة.

ويقام خلال الموسم العديد من الألعاب والمسابقات، وتتزين السماء بأجمل عروض الألعاب النارية المميزة، بالإضافة إلى المسرحيات العربية والعروض السينمائية لأحدث الأفلام الأجنبية في جلسات مفتوحة بالهواء الطلق، وبين اللوحات الفنية المبهرة ثلاثية الأبعاد حول النافورة الراقصة التي تجمع بين النار والماء في مشاهد تخطف الأنظار.

وإلى جانب (بوليفارد رياض سيتي)، يشهد موسم الرياض هذا العام أكثر من 7500 فعالية أخرى، من أبرزها كومبات فيلد، ونبض الرياض، والمربع، وسفاري الرياض، وقرية زمان، وغيرها، إلى جانب عشرات الفعاليات اليومية الترفيهية؛ التي تشمل العديد من العروض الغنائية والمسرحية والموسيقية، وعروض الأزياء، والسيرك، والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى المعارض العالمية المتنوعة، التي تستقطب جميع الاهتمامات والفئات، كما تم إنشاء 14 منطقة حيوية بأعلى المعايير العالمية، التي تناسب بتنوعها كافة أذواق الحضور، والفئات العمرية المختلفة.

ووسط هذا الزخم الكبير الذي تشهده المملكة هذا الشتاء، أتاحت (روح السعودية) فرصة الاطلاع على كافة الأنشطة والفعاليات والعروض والاختيار بينها، من خلال موقع تقويم الفعاليات والمواسم (https://calendar.visitsaudi.com) الذي أطلقته في سبتمبر الماضي، لتعرض من خلاله كافة الأنشطة السياحية والترفيهية والفعاليات والمواسم المقرر إقامتها خلال شتاء السعودية 2021/ 2022، وتشمل الفترة من أكتوبر الماضي حتى شهر مارس القادم 2022م، حيث تفتح المملكة ذراعيها لاستقبال السياح من الداخل والخليج والعالم من خلال عدد هائل من الفعاليات النوعيّة والعالميّة التي تقام لأول مرة في المنطقة، مما يتيح للجميع حرية الاختيار بين الفرص غير المسبوقة للاستكشاف والاستمتاع بما تزخر به المملكة من وجهات سياحيّة وفعاليات ترفيهية متميّزة ومتنوعة وذات طابع عالمي، تقام كلها بالسعودية، لتلبية تطلعات العوائل والأفراد من مختلف الشرائح العمرية من مواطنين ومقيمين وسياح، مع مراعاة كافة الاشتراطات الصحية والتأكد من التزام الجميع بها بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن تجربة سياحيّة وترفيهيّة آمنة وممتعة، وسط ترحيب شعبي بالسياح والزوار، ولسان حالهم يقول للجميع «حياكم بالسعودية».