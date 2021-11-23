الهلال بطلا لدوري أبطال آسيا

أكد فريق الهلال سطوته على البطولات الآسيوية وزعامته لأكبر قارات العالم بعد فوزه على ضيفه بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون مقابل مساء اليوم في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا التي احتضنها استاد الملك فهد الدولي بالرياض.
باغت الهلال ضيفه بوهانغ بهدف هو الأسرع في البطولة بعد 20 ثانية فقط بتسديدة رائعة من ناصر الدوسري أربكت المنافس، الذي عاد بسرعة وهدد مرمى الهلال بتسديدة قوية من سانغ وو اصطدمت بالعارضة وارتدت لزميله هيوب الذي سددها لكن عبدالله المعيوف تصدى لها ببراعة (د 12)، ثم سدد محمد البريك كرة من ركلة حرة مباشرة لكنها كانت بين يدي الحارس (د 21).
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وحاول بوهانغ الوصول لمرمى الهلال، ومارس الضغط العالي على حامل الكرة، ورد الهلال بهجمة بدأها ماريغا على الجهة اليمنى وسدد كرة اصطدمت بالدفاع ووصلت لسالم الدوسري الذي سددها في الدفاع أيضا (د 30)، وسنحت لبوهانغ فرصة خطيرة من ركلة حرة مباشرة نفذت على رأس مدافعه الأسترالي غرانت لكن المعيوف أمسك بها قبل نهاية الشوط الأول.
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وفي الشوط الثاني، سدد غوميز كرة صدها الحارس وحاول ناصر اللحاق بها لكنه لم يتمكن منها بعد تدخل مع الحارس (د 47)، وحاول بيريرا من ركنيتين مباغتة الحارس لكنه كان متيقظا (د 50)، وتحصل الهلال على ركلة حرة على قوس منطقة الجزاء بعد لمسة يد، لكن بيريرا لعبها فوق العارضة (د 56)، ومن تمريرة خاطئة من جانغ هيون سو، سدد يونغ جون كرة مرت بجوار مرمى المعيوف(د 58)، وسجل الهلال هدفا ثانيا من تمريرة غوميز وتسجيل ماريغا (د 62)، وأخطأ المعيوف في خروجه لكن متعب أنقذ الموقف (د 70)، وانطلق ماريغا بكرة ومررها لغوميز الذي توغل وسدد بجوار القائم (د 80)، ونزل ياسر الشهراني مكان غوميز (د 84)، وتوغل ماريغا داخل المنطقة لكن الحارس سبقه للكرة في الوقت بدل الضائع، ونزل جحفلي مكان كنو، لينجح الهلال في تأمين فوزه باللقب الآسيوي الثامن، والثاني في البطولة بنظامها ومسماها الحالي وسط فرحة عارمة في المدرجات التي اكتست اللون الأزرق.