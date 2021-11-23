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النائب العام يوجه بالقبض على شخص أساء للذات الإلهية

صحيفة البلادaccess_time18 / ربيع الآخر / 1443 هـ      23 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة، أن النائب العام الشيخ سعود المعجب أصدر أمراً بضبط وإحضار شخص، ظهر وهو يتحدث في إحدى مساحات برنامج التواصل الاجتماعي “تويتر”، بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية.

وقال المصدر إن النائب العام وجه بمباشرة إجراءات التحقيق معه، بعد التحقق من صحة المحتوى ونسبته إليه.

وأضاف أن النيابة العامة لن تألو جهداً في ملاحقة وتجريم مروجي الأفكار الماسة بالقيم الدينية وتقديمهم للعدالة.

كما أنها في نفس الوقت ماضية في محاصرة أرباب الفكر الإرهابي الذي يحاولون نشر أفكارهم بين أوساط المجتمع.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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