استشاري يحذر من شجرة تسبب العمى

جدة ـ عبدالهادي المالكي

حذر استشاري طب وجراحة العيون، الدكتور حافظ الفالح، من لعب الأطفال بأوراق شجرة “العْشَر” البرية المنتشرة في البرية ووسط الأحياء، وخاصة مع بدء موسم “الكشتات” وطلعات البر.وأوضح الفالح، عبر مقطع فيديو، أنها شجرة جميلة، ولكن أوراقها تفرز مادة حليبية شديدة الخطورة على العين وقد تسبب العمى. وأشار إلى أنه في حال ملامسة الشخص تلك المادة لأي سبب، يجب عليه غسل يديه جيدًا على الفور؛ حتى لا تتأذى العين عند ملامستها.

يذكر أن شجرة العشر هي شجرة معمرة ودائمة الخضرة، تنمو في منطقة الجزيرة العربية، وتندرج تحت الفصيلة الاسكليبياداسيا، والعشارية، أو الصقلابية، وارتفاعها يصل لخمسة أمتار، أوراقها كبيرة، ولونها أخضر مزرقّ دون عنق، أفرعها هشة خشبية، وذات لحاء إسفنجي، وبالرغم من أنها نبتة سامة، ولها العديد من المخاطر على صحة الإنسان، كما تؤكد المصادر والدراسات المتخصصة أن العشر نبات سام جداً خاصة عصارته اللبنية التي تخرج عند ملامسة أي جزء من النبات، وقد تفقد الإنسان جزء من بصره إذا دخلت في عينه. كما يمتد تأثير هذه المادة الى خلايا القرنية الداخلية فتتلف تلفاً غير قابل للتعويض ما يقارب 50 % من الخلايا.