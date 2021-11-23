إزالة التشوهات بشارع الجزائر

مكة المكرمة ـ البلاد

أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في إدارة التجميل والأنسنة الكتابات المشوهة على جدران المنازل والمرافق العامة بشارع الجزائر بمكة، وأعادت دهان الجدران على مساحة 1200 م2، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لتحسين المشهد الحضري.

ورفعت الأمانة الحواجز الخرسانية العشوائية في حي الجعرانة والتي بلغ عددها 127 حاجزاً خرسانياً؛ بسبب تشويهها للمشهد البصري، وإعاقة حركة المشاة داخل الأحياء السكنية.

وقامت الأمانة من خلال فرقها الميدانية التابعة للإدارة العامة للحدائق والتجميل بتنفيذ أعمال صيانة ونظافة وري المزروعات والمسطحات الخضراء وإعادة تأهيل وإصلاح الألعاب بحديقة النور في حي العوالي، وحديقة العدل، وحديقة مسجد أم المؤمنين السيدة عائشة – رضي الله عنها – بحي التنعيم، وحديقة الرحاب بحي البحيرات – وحديقة الأبراج في المنطقة المركزية.

وأكَّدت الأمانة سعيها لتحسين جمال البيئة العمرانية والارتقاء بالمظهر الحضاري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري بالعاصمة المقدسة.