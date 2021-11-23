أمانة جدة تواصل دعم الأعمال التطوعية

جدة : عبدالهادي المالكي

تواصل أمانة محافظة جدة تفعيل استراتيجيتها مع القطاع العام والخاص والهادفة لتنظيم العمل التطوعي من خلال الشراكات مع الجامعات والكليات وقطاعات التعليم بهدف استقطاب المواهب من الطلاب والطالبات، وفي هذا الإطار قامت الأمانة بزيارة جامعة حكمت وكلية البترجي وعقد لقاءات مع (طلاب وطالبات) لتسجيل الفرص التطوعية واستقطاب المواهب واحتساب عدد ساعاتهم التطوعية

وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية م. هتان بن هاشم حموده أن الأمانة تسعى من خلال هذه الزيارات إلى الوصول للعدد المستهدف من المتطوعين بما يحقق طموحاتهم وإبراز مواهبهم حيث تتيح الأمانة كل فرص دعم لـ المتطوعين والمتطوعات بمختلف ميولهم الإبداعية وفق رؤية 2030 .