قفل الملف الشخصي على فيسبوك .. كيف تستفيد من المميزات عبر المحمول وسطح المكتب

يسعى الملايين حول العالم لمعرفة كل خصائص موقع التواصل الشهير فيسبوك وبين تلك الخصائص خاصية قفل الملف الشخصي.

الأمر يعد من بين المميزات الجديدة التي وفرتها التكنولوجيا العالمية.

وذلك من أجل مزيد من الخصوصية التي ينعم بها المستخدمون.

حيث لن يرى الأشخاص غير الموجودين في قائمة الأصدقاء بـ«فيس بوك» سوى عرض محدود للملف الشخصي.

مزايا قفل الملف الشخصي

وقفل الملف الشخصي على الفيس بوك، يجعل الموجودين بقائمة الأصدقاء يرون الصور والمنشورات على الجدول الزمني.

وصورتي الملف الشخصي والغلاف والقصص والمنشورات الجديدة.

ولن تكون المشاركات عامة بعدها، وستكون مرئية للأصدقاء فقط، وفقا لموقع «gadgets 360».

وإذا كان المستخدم يرغب في قفل الملف الشخصي على الفيس بوك؛ فيمكنه القيام بذلك.

إما من تطبيق الهاتف المحمول بهواتف الأندرويد أو من المتصفح الخاص به.

وتجدر الإشارة إلى أن إصدار سطح المكتب من «فيس بوك» ليس لديه خيار قفل ملف التعريف الخاص بك، ولكن هناك حلا بديلا.

قفل عبر تطبيق الهاتف المحمول

ولـ قفل الملف الشخصي على «فيس بوك» عبر نظام الأندرويد للهاتف المحمول، اتبع الخطوات التالية:

– افتح تطبيق«فيس بوك» وانقر على ملفك الشخصي.

– اضغط على أيقونة القائمة المكونة من ثلاث نقاط بجوار «إضافة إلى القصة».

– يجب أن ترى خيار Lock Profile، ثم اضغط عليه.

– ستمنحك الصفحة التالية موجزًا ​​عن كيفية عملها.

مع خيار قفل ملف التعريف الخاص بك في الأسفل، انقر فوقه.

– يجب أن ترى نافذة تقول «لقد أغلقت ملفك الشخصي»، انقر على «موافق».

قفل فيسبوك عبر سطح المكتب

على الرغم من عدم وجود طريقة مباشرة لقفل تطبيقك من المتصفح.

إلا أنه يوجد حل بديل يمكنك استخدامه إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى تطبيق الهاتف المحمول:

– توجه إلى https://www.facebook.com/

– انقر على أيقونة ملفك الشخصي في عنوان URL، استبدل «www» بالحرف «m».

بحيث يصبح عنوان URL الآن كالتالي «m.facebook.com/yourprofilename».

– سينقلك هذا إلى إصدار محمول من «فيس بوك» على متصفح سطح المكتب الخاص بك.

وسترى قائمة من 3 نقاط بجوار خيار تحرير ملف التعريف.

– في قائمة النقاط الثلاث، سترى خيار قفل الملف الشخصي، انقر فوقه.

– تمامًا مثل إصدار Android، ستوضح لك هذه الصفحة التالية كيفية عمل القفل.

مع خيار قفل ملف التعريف الخاص بك في الأسفل، انقر عليه.

– ملفك الشخصي مغلق الآن.