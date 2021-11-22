طريقة عمل كوكيز الشوفان

لا تتطلب هذه الوصفة جهداً لصنعها ويتم تحضير الخليط على الموقد للحصول على وصفة سهلة للبسكويت يمكن تحضيرها بسهولة

المقادير اللازمة

1/2 كوب زبدة غير مملحة ذائبة

1 كوب سكر أبيض

1/2 كوب حليب قليل الدسم

1/4 كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى

1/2 كوب نوتيلا

3 أكواب شوفان

طريقة العمل

ضعي ورقتي خبز في صينية

أضيفي الزبدة والسكر والحليب ومسحوق الكاكاو إلى قدر متوسطة الحجم وارفعيه علي النار حتي يصل لدرجة الغليان

اتركيه يغلي لمدة دقيقة واحدة بالضبط

يرفع القدر عن النار ويضاف إليه النوتيلا والشوفان

قلبي حتى يتجانس كل شيء جيدًا

ضعي 1.5 ملعقة كبيرة من الخليط على صينية خبز جاهزة

كرري العملية مع باقي عجينة البسكويت

باستخدام ظهر الملعقة قومي بتسطيح كرات عجينة البسكويت في شكل دوائر

تخبز في الفرن علي حرارة 160 حتي تنضج ثم تخرج وتقدم