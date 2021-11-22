طريقة عمل الدجاج الياباني المقلي

كاراج الدجاج هو دجاج مقلي على الطريقة اليابانية وهي مقبلات شهيرة أو طبق جانبي يقدم في المطاعم اليابانية

المقادير اللازمة

أفخاذ دجاج منزوعة الجلد مقطعة مكعبات

زيت الفول السوداني للقلي (يمكن أن يحل محله زيت نباتي أو زيت كانولا)

1 ليمونة مقطعة إلى شرائح (للتقديم)

لنقع الدجاج

1 ملعقة كبيرة صلصة صويا

1 ملعقة صغيرة زيت سمسم

ملعقة صغيرة سكر

3 فصوص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور

لدهن الدجاج

3/4 كوب نشاء بطاطس

1/4 ملعقة صغيرة ملح طعام

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة العمل

في وعاء متوسط ​​الحجم أضيفي جميع مكونات التتبيلة

اخفقي حتى يتجانس الخليط

يضاف الدجاج ويحرك حتى يغطى الدجاج بالتتبيلة بالتساوي

غطي الوعاء بغلاف بلاستيكي وضعيه في الثلاجة للسماح للدجاج بالنقع لمدة ساعة على الأقل

يمكنك تتبيله لعدة ساعات أو طوال الليل أيضًا

في وعاء متوسط أضيفي جميع مكونات الدهان

اخفقي المزيج لخلط وتفتيت أي كتل من نشا البطاطس بالتساوي

عندما يصبح الدجاج جاهزًا ضعي قطعة من الدجاج مغطاة بالنشا

تخلصي من أي نشاء زائد

ضعي الدجاج جانبًا

كرري مع الدجاج المتبقي حتى يتم تغطيتها كلها

بمجرد وصول الزيت إلى درجة الحرارة المطلوبة أضيفي حوالي 4 قطع دجاج

دعي الدجاج يطهى لمدة دقيقتين أو حتى يصبح لونه بني فاتح

يرفع الدجاج عن الزيت الساخن ويوضع في طبق مبطن بمناديل ورقية

كرري العملية مع ما تبقى من الدجاج واطبخيه على دفعات صغيرة

بمجرد أن ينضج الدجاج بالكامل استخدمي مصفاة لتصفية أي زيت

ثم ارفع مستوى الحرارة حتى تصل درجة حرارة الزيت إلى 365 درجة فهرنهايت

بمجرد وصول الزيت إلى درجة الحرارة المرغوبة ضعي 4 قطع دجاج مرة أخرى في القدر

اقلي الدجاج لمدة دقيقة أو حتى يصبح لون الدجاج بنيًا ذهبيًا داكنًا

نرفع الدجاج عن الزيت ونكرر الأمر مع الدجاج المتبقي

نترك القلي على دفعات صغيرة

قدمي الدجاج وهو ساخن

ضعي شرائح الليمون فوق الدجاج قبل الأكل

يمكنك أيضًا تقديمه مع صلصة الصويا للتغميس