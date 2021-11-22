سوق الأربعاء في الأحساء يحصد جائزة “وان” العالمية

الاحساء ـ البلاد



حصد تصميم سوق الأربعاء في واحة الاحساء جائزة “وان العالمية” في دورتها الثالثة عشرة والتي يمنحها موقع جوائز العمارة العالمية للمشاريع من مختلف التوجهات، حيث حصد التصميم الجائرة الفضية عن فئة المشاريع المستقبلية في المدن التي تهتم في تحسين البيئة العمرانية. وجاء ذلك التميز ضمن سعي امانة الاحساء والمصمم “عمرانيون” بالمساهمة في تحقيق اهداف رؤية المملكة 2030 من خلال برامجها المتنوعة التي تهدف الى تحسين المشهد البصري لواحة الاحساء من خلال إعادة تطوير مجموعة من الأسواق التراثية. ويًعد سوق الأربعاء باكورة هذه الاعمال التنموية في المحافظة ، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على السكان والزوار ، خاصة وأن شركة عمرانيون التي تضم مهندسين سعوديين أكفاء تعمل في تطوير المشاريع وتميزت في ذلك عبر مشاريع وطنية كبرى في مختلف مدن المملكة ويأتي عملها مع امانة الاحساء ضمن هذه المشاريع.

