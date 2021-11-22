أمير مكة يشهد توقيع اتفاقيات تعاونية لتطوير منظومة القطاع غير الربحي بالمنطقة

جدة : البلاد

شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة، توقيع عدد من الاتفاقيات التعاونية لتفعيل الشراكة المجتمعية وتطوير منظومة القطاع غير الربحي في منطقة مكة المكرمة.

وشملت الاتفاقيات التي يتشارك في تنفيذها نحو 100 كيان مجتمعي, توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية مراكز الأحياء وإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، واتفاقيات تعاون بين مبادرة مجتمع حيوي ومركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة, ومؤسسة السبيعي الخيرية, وجمعية مؤازرة, وجمعية عون التقنية، وتهدف إلى صناعة الأثر المجتمعي في مدينة مكة المكرمة من خلال منهجية تشاركية للقطاع غير الربحي تعمل على بناء رؤية علمية تسهم في تحديد احتياجات الأسرة المكية وإطلاق مبادرات نوعية مستدامة لسد ذلك الاحتياج وفق رؤية المملكة 2030 .