أمير القصيم يفتتح مشروع تطوير وتأهيل مركز الملك خالد الحضاري ببريدة

بريدة : البلاد

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم غداً, مشروع تطوير وتأهيل مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، الذي تبلغ تكلفته أكثر من 22 مليون ريال، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان وعدد من المسؤولين المعنيين بالمنطقة.

وتجوَّل سموه في المركز الحضاري، مستمعًا إلى شرح من أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، الذي أوضح أن تطوير مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة يأتي وفق أحدث المواصفات المعمارية التي تشمل إنشاء القبة السداسية والأرضيات الرخامية والأسقف الجبسية، وتنفيذ أعمال تطويرية شاملة لمسرح المركز، وإضافة قاعة نسائية بالمسرح، ودعم الأنظمة المرئية والصوتية، وتنفيذ أعمال تطويرية للقاعات بالمركز، مشيرًا إلى أن المركز سيكون معلمًا بارزًا لاحتضان الفعاليات والمؤتمرات التي تستضيفها المنطقة.

ودشن خلال الافتتاح مبادرة أمانة القصيم “شتلات” في مرحلتها الثانية، التي تأتي بالتزامن مع مبادرة سمو ولي العهد “السعودية الخضراء”, بهدف التوسع في نشر النطاق الأخضر بجميع الأحياء السكنية في مدن ومحافظات المنطقة، كما دشن سموه الموقع الإلكتروني لأمانة القصيم، بعد تحديثه وتطويره.

وأشاد سمو أمير القصيم بالجهود التي بُذِلت لتأهيل مركز الملك خالد الحضاري ببريدة، الذي يعد أحد المعالم البارزة بالمنطقة، ما سيجعل له دورًا كبيرًا في احتضان المناسبات الوطنية والمؤتمرات التي تقام بالمنطقة، مبديًا تقديره لجميع فرق العمل والمسؤولين بأمانة المنطقة على دورهم في إنجاز المشروع وتنفيذه بجودة عالية.