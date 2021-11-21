8 آلاف مظلة لمرتادي المسجد الحرام بصحن المطاف

مكة المكرمة ـ البلاد

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس ، 8000 مظلة على المعتمرين في صحن المطاف والمصلين وعلى العاملين في المسجد الحرام، وذلك ضمن مبادرة “مظلتك بين يديك” أحد برامج حملة الرئاسة العامة التي أطلقتها بعنوان: “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا”، التي تهدف إلى عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقى وأفضل الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام.

وتأتي مبادرة “مظلتك بين يديك” لحماية المعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة وأبطال الأمن والصحة والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.