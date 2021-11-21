وزير الصناعة والثروة المعدنية يزور الجناح السعودي في “أكسبو دبي” 2020

دبي : البلاد

زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، معرض “إكسبو الدولي 2020،الذي تستضيفه إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واطلع معاليه خلال جولته في المعرض على جناح المملكة العربية السعودية، الذي يضم عددًا من البرامج والأنشطة المتنوعة التي تعكس الصورة الحضارية والثقافية للمملكة المتمثلة في أربع ركائز رئيسية تشمل الطبيعة والناس والتراث والفرص الاستثمارية.

ويستمر نشاط الجناح السعودي الذي تبلغ مساحته 13 ألف متر مربع حتى شهر مارس من العام المقبل 2022م، ويعد ثاني أكبر جناح بعد جناح دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

ويقدم الجناح برنامجاً يومياً حافلاً لزواره، يتضمن عناصر ثقافية مميزة للمملكة العربية السعودية، تُبرز التراث الوطني الغني عبر الفنون التقليدية والرقصات الفلكلورية والحرف اليدوية وروائع المطبخ السعودي، إلى جانب عروض إبداعية كبيرة يقدمها الجناح في مقرّه الرئيسي وفي عدة مواقع موازية.