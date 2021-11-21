ملتقى المرأة في الأمن السيبراني 1 مارس

البلاد : متابعات

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن تنظيم ملتقى المرأة في الأمن السيبراني, يومَي الثلاثاء والأربعاء، الموافق 1 – 2 مارس 2022م بالرياض، بحضور عدد من المختصين والأكاديميين والباحثين في مجال الأمن السيبراني. ويأتي هذا الملتقى ضمن إطار مبادرات الهيئة لتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، ودعم المرأة وتشجيعها على الانضمام إلى هذا المجال, بالإضافة إلى تنمية المهارات، وتبادل الخبرات، والتمكين الوظيفي والقيادي في مجال الأمن السيبراني.

كما يهدف الملتقى إلى تعزيز مشاركة المرأة في الأمن السيبراني، والتعريف بالفرص المتاحة في التعليم والتدريب؛ للتأهيل للعمل في مجالات الأمن السيبراني. وكذلك تمكين التطوير المهني والقيادي للمرأة؛ لزيادة الكفاءة المهنية في هذا المجال، وتسليط الضوء على إنجازات المرأة السعودية في مجالات الأمن السيبراني.

ويتضمن الملتقى مناقشة عدة موضوعات تشمل الوضع الراهن, لتمثيل المرأة مجالات الأمن السيبراني، واستعراض الجهود المبذولة لبناء القدرات الوطنية في الأمن السيبراني, ضمن برامج التعليم والتدريب في الأمن السيبراني، وسبل تعزيز تلك الجهود.

فيما تشمل موضوعات الملتقى مناقشة ممكنات التوظيف، والتمكين القيادي للمرأة في مجالات الأمن السيبراني، مثل: توفير التدريب المهني المختص، والتدريب على رأس العمل؛ لاكتساب المهارات، وتبادل الخبرات، واستعراض نجاحات المرأة السعودية، ومناقشة سبل تمكينها، وريادتها في مجالات الأمن السيبراني.

الجدير بالذكر أن الملتقى يأتي ضمن إطار تحقيق مستهدفات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في بناء الكوادر الوطنية السيبرانية المختصة، وتعزيز مشاركة المرأة في مجال الأمن السيبراني؛ تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة بوصفه أحد المقومات الرئيسة؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.