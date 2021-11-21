الرياضة كتوعة والقبلان يتوجان أبطال المملكة لفنون القتال المتنوع

متابعة- هاني البشر

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع يزيد كتوعة، وأمين عام الاتحاد عبدالله القبلان، اليوم الفائزين ببطولة المملكة لفنون القتال المتنوع، التي احتضنتها صالة جامعة الملك عبدالعزيز في جدة. وقد نال ذهبية وزن 44 كجم في فئة الناشئين 12-13 سنة، اللاعب هشام الأعجم، وفي وزن أقل من 52 كجم، حقق حمزة بارشيد الذهبية، وحقق اللاعب عبدالرحمن النجار ذهبية وزن 48 كجم لعمر 13-14 سنة، فيما حصد عبدالستار الشاهين، ونال خالد العالب ذهبية وزن 52 كجم. وفي فئة وزن 57 كجم ذهبت الذهبية لعبدالإله الفاهوم، وفي آخر منافسات أوزان فئة الناشئين أقل من 67 كجم نال اللاعب هاشم بادريق الذهبية. وفي فئة الشباب للأعمار من 16-17 سنة حقق ذهبية وزن أقل من 52،2 كجم اللاعب عبدالله الأحمدي. وفي وزن أقل من 56،7 كجم أكثر من 18 سنة، نال الذهبية اللاعب فارس علام، وفي وزن أقل من 61،2 كجم حقق اللاعب عبدالعزيز فلمبان ذهبية الوزن، وفي وزن أقل من 65,8 كجم حقق اللاعب بكر خميس الذهبية. وفي وزن أقل من 70,3 كجم حقق الذهبية اللاعب بندر العيساوي، وفي وزن أقل 77,1 نال اللاعب نزار قستي الذهبية، وحصد اللاعب عناد باعويضان ذهبية وزن أقل من 83,9 كجم. وفي منافسات وزن أقل من 93 كجم حقق اللاعب رسلان المدني الذهبية، وفي أكثر من 93 كجم نال اللاعب فهد القحطاني الذهبية.