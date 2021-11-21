“قصر مكة رافلز”.. إطلالة بانورامية ساحرة على الكعبة المشرفة والمسجد الحرام

مكة المكرمة: البلاد

باتت الفنادق الفاخرة ذات الإطلالة الرائعة على المسجد الحرام والكعبة المشرفة، بمكة المكرمة، من الخيارات المثالية للإقامة للعديد من الحجاج والمعتمرين، إذ بمجرد بلوغ الحاج أو المعتمر مدينة مكة المكرمة، فإن أول ما يرغب المرء أن تقع عليه عينيه هو رؤية الكعبة المشرفة.

ورغم أن مكة المكرمة، تحتضن حاليا معظم الفنادق العالمية ذات العلامات التجارية البارزة وسلسلة من التصنيفات الراقية، والمطلة على المسجد الحرام، إلا أن فندق “قصر مكة رافلز”، يظل علامة رائدة ومميزة بالقطاع الفندقي بالمدنية المقدسة، خصوصا أنه أكثر فنادق مكة تميزا وفخامة، بأفضل إطلالة فندقية في المملكة العربية السعودية.

وأصبح “قصر مكة رافلز”، وجهة مثالية لملايين المسلمين من الحجاج والمعتمرين، فهو يدمج العمارة الحديثة بالتراث الإسلامي، ويقدم طريقة مبتكرة للإقامة ضمن أجواء من الرفاهية العصرية، الممزوجة بعطر الأجواء الإيمانية والشعائر الدينية المقدسة.

ويقول أحمد عريبه، مدير فندق ومنتجع قصر مكة رافلز، إن الفندق يقع في موقع بارز بجوار المسجد الحرام مباشرة، ويوفر إمكانية وصول سهلة لبوابة الملك عبد العزيز، المدخل الرئيسي للمسجد الحرام، لاسيما فى أوقات الصلاة التى تشهد ذروة التزاحم، ويضم الفندق مسجدا متصل صوتياً مباشرة بالحرم.

وقال إن “قصر مكة رافلز” يوفر تجربة فريدة للإقامة، حيث يحتوي بالكامل على أجنحة بإطلالات ساحرة على المسجد الحرام والكعبة المشرفة، ويضم 214 جناحا فاخرا تحتوي على مكّبرات داخليّة لسماع الأذان مباشرة من الحرم، وصممت الأجنحة بأسلوب سكني فخم ومريح.

وتبلغ مساحة الجناح المكوّن من غرفة نوم واحدة 80 متراً مربعاً، بينما تبلغ مساحة الأجنحة المكونة من غرفتي نوم 170 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى الفلل المزدوجة، إضافةً إلى توفير موقف مجاني لسيارات الضيوف النزلاء بالحجز المسبق.

وأضاف، أن الفندق يتميز بعدة خصائص فريدة منها: توفير خدمة كبير الخدم على مدار 24 ساعة، ووجود أربعة مطاعم راقية تقدّم تشكيلة رائعة من أصناف الطعام العالمي؛ لتلبي مختلف الأذواق، فضلًا عن وجود منتجع رافلز سبا منفصل للذكور والإناث.

كما يوفر الفندق خدمة فريدة ومميزة، تثري تجربة ضيوفه، ويتميز بالابتكار والإبداع في مرافقه، وخدماته التي توفّر السكينة، والتناغم، والمتعة لنزلاء القصر والتي تمّيزه عن غيره من الفنادق.

ولأن أداء أداء العمرة أو الحج لم يعد مقتصراً على أداء النسك فقط، فإن الفندق يضم ناديا صحيا عالي المستوى، لتوفير الراحة والاسترخاء لنزلائه، ويوجد به أفضل سبا نسائي بمنطقة الشرق الأوسط.

ويعزز الفندق التجربة، والإحساس بالمكان، وبالمشهد البصري، من تناغم الفن والعمارة، والموسيقى المخصصة، والشاي، والأطعمة المعدّة من المكونات والتقاليد المحلية.

ولم يغفل الفندق الجانب الثقافي لضيوفه، حيث يضم مكتبة تحوي كتباً باللغتين العربية والإنجليزية، وتتوزع على 10 مجالات متنوعة شملت الأدب العربي، وقصص الأنبياء، وقصص الصحابة، والشمائل المحمدية، والتفاسير، والتاريخ، واللغة العربية، والطب البديل، والأمثال الشعبية، والأحاديث النبوية والقدسية.

ولفت عريبه، إلى أن “قصر مكة رافلز”، يضم قاعات اجتماعات للأعمال والمناسبات، حيث يحتوي مركز الأعمال على أربع غرف فاخرة مجهزة بالكامل للاجتماعات وقاعة للاجتماعات، تتميز جميعها بالتكنولوجيا المتقدمة وأحدث المعدات الصوتية والمرئية ووصول فائق السرعة للإنترنت اللاسلكي والسلكي وخصوصية تامة، إضافة إلى خدمات أخرى للاجتماعات.