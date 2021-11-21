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طريقة عمل سندويتشات سلطة البيض اليابانية

نيفين عباسaccess_time16 / ربيع الآخر / 1443 هـ      21 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة ساندويتشات سلطة البيض على الطريقة اليابانية والمعروفة أيضًا باسم تاماغو ساندو

المقادير اللازمة
8 شرائح خبز أبيض طري
6 بيضات كبيرة مسلوقة مقشرة
6 ملاعق كبيرة مايونيز
ملح وفلفل حسب الرغبة
2 بصل أخضر مقطع إلى شرائح رفيعة (اختياري)

طريقة العمل
إزيلي حواف شرائح الخبز
قطع البيض إلى أرباع
يضاف البيض والمايونيز إلى الخلاط ويمزج حتى يصل للقوام المطلوب
يمكنك ترك البيض يخلط تمامًا أو يتركه على هيئة قطع صغيرة
اضيفي الملح والفلفل
أضف المزيد من المايونيز إذا لزم الأمر
إذا كنت تستخدمي البصل الأخضر ضعيه وقلبيه معهم
انثري حشوة البيض بالتساوي على أربع شرائح من الخبز
ضعي الشرائح المتبقية على الحشوة
قطعي السندويشات إلى نصفين وقدميها

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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