طريقة عمل سندويتشات سلطة البيض اليابانية

وصفة ساندويتشات سلطة البيض على الطريقة اليابانية والمعروفة أيضًا باسم تاماغو ساندو

المقادير اللازمة

8 شرائح خبز أبيض طري

6 بيضات كبيرة مسلوقة مقشرة

6 ملاعق كبيرة مايونيز

ملح وفلفل حسب الرغبة

2 بصل أخضر مقطع إلى شرائح رفيعة (اختياري)

طريقة العمل

إزيلي حواف شرائح الخبز

قطع البيض إلى أرباع

يضاف البيض والمايونيز إلى الخلاط ويمزج حتى يصل للقوام المطلوب

يمكنك ترك البيض يخلط تمامًا أو يتركه على هيئة قطع صغيرة

اضيفي الملح والفلفل

أضف المزيد من المايونيز إذا لزم الأمر

إذا كنت تستخدمي البصل الأخضر ضعيه وقلبيه معهم

انثري حشوة البيض بالتساوي على أربع شرائح من الخبز

ضعي الشرائح المتبقية على الحشوة

قطعي السندويشات إلى نصفين وقدميها