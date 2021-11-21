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جمعية مودة الخيرية تختتم برنامج (تأهيل حديثي الزواج)

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع الآخر / 1443 هـ      21 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

اختتمت جمعية مودة الخيرية برنامج “تأهيل حديثي الزواج”؛ بدعم من مؤسسة عبد الله السبيعي الخيرية ومؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية.

و يهدف البرنامج للمساهمة في تنمية وتعزيز قدرات المتزوجين حديثـاً، وتزويدهـم بمفاهيـم ومعارف أساسـية فـي بنـاء علاقة زوجيـة واعيـة ومسـتقرة وإكسـابهم المهارات التطبيقيـة اللازمة مـن خلال تدريـبهم وتأهيـلهم فـي الجوانـب النفســـية والاجتماعية والاقتصادية والقانونيـــة والصحية والتربوية لبناء أســـرة مســـتقرة واعيـــة بحقوقها وواجباتها وقـــادرة علـــى التصـدي لكل مـا يواجها مـن مشاكل وصعوبات ممـا يسـاعد علـى الحـد مـن نسب الطلاق المبكرة.

يذكر أن “مودة” تهدف للمساهمة في التصدي للمشاكل والصعوبات الشائعة في السـنوات الأولى مـن الزواج من خلال المتابعة وتقديم الاستشارات وجلسات الإرشاد والتوجيه بعد الانتهاء من البرنامج.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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