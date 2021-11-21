جمعية مودة الخيرية تختتم برنامج (تأهيل حديثي الزواج)

البلاد : متابعات

اختتمت جمعية مودة الخيرية برنامج “تأهيل حديثي الزواج”؛ بدعم من مؤسسة عبد الله السبيعي الخيرية ومؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية.

و يهدف البرنامج للمساهمة في تنمية وتعزيز قدرات المتزوجين حديثـاً، وتزويدهـم بمفاهيـم ومعارف أساسـية فـي بنـاء علاقة زوجيـة واعيـة ومسـتقرة وإكسـابهم المهارات التطبيقيـة اللازمة مـن خلال تدريـبهم وتأهيـلهم فـي الجوانـب النفســـية والاجتماعية والاقتصادية والقانونيـــة والصحية والتربوية لبناء أســـرة مســـتقرة واعيـــة بحقوقها وواجباتها وقـــادرة علـــى التصـدي لكل مـا يواجها مـن مشاكل وصعوبات ممـا يسـاعد علـى الحـد مـن نسب الطلاق المبكرة.

يذكر أن “مودة” تهدف للمساهمة في التصدي للمشاكل والصعوبات الشائعة في السـنوات الأولى مـن الزواج من خلال المتابعة وتقديم الاستشارات وجلسات الإرشاد والتوجيه بعد الانتهاء من البرنامج.