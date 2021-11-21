بشرى لمرضى النوع 2 : حبة يوميًا لتعزيز نسبة سكر الدم

جدة : ياسر بن يوسف – تصوير : خالد مرضاح

كشفت الأوساط الطبية النقاب عن علاج جديد وهو ما يمثل بشرى لمرضى السكري النوع الثاني ، إذ يعتبر العلاج أول دواء على مستوى العالم من ناهضات مستقبلات الببتيد-1 شبيه الجلوكاجون (GLP-1 RA)، يؤخذ في شكل أقراص لتعزيز السيطرة على مستوى السكر بالدم لدي المصابين بداء السكري من النوع الثاني .

وجاء الإعلان عن العقار خلال مؤتمر طبي عقد في سوبر دوم جدة اليوم بحضور ممثلين من السفارة الدنماركية، ونخبة من استشاريين في أمراض الغدد الصماء والسكري على المستويين العالمي والمحلي، ، ولفيف من الإعلام والصحافة والمختصين في الشؤون الصحية.

وفي السياق قال رئيس قسم الغدد ومركز السكري بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض، الدكتور رائد الدهش : “هناك عبء صحي عالمي هائل وتهديد يشكله مرض السكري ومضاعفاته. فعلى الصعيد المحلي، شهدت المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة في انتشار مرض السكري، ووفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية، تحتل السعودية المرتبة الثانية في الشرق الأوسط والسابعة عالمياً من حيث معدل الإصابة بمرض السكري.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني في المملكة يكافحون من أجل السيطرة على نسبة السكر بالدم، ما يستدعي تقديم المزيد من خيارات العلاج، ويأتي العقار الجديد ليكون بمثابة خطوة متحورة مهمة لتزويد مرضى السكري بمزايا علاجية مفيدة، في قرص يؤخذ يومياً بكل سهولة وراحة”.

من جهتها أوضحت الدكتورة دانية الخفاجي، استشارية غدد صمّاء في جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل ومديرة برنامج زمالة السكري بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية في الخبر، أن خطورة ارتقاع مستوى السكر في الدم لا تقتصر على الأعراض الحادة التي تصيب المريض نتيجة لذلك فقط، بل في مضاعفات المرض الصحية، مشيرة إلى أن اتباع نمط حياة غير صحي في المملكة يؤدي إلى تسارع كبير وملحوظ في زيادة الوزن والسمنة المفرطة، مما يساهم بنسبة كبيرة في زيادة معدلات مرضى السكري من النوع الثاني، بالإضافة إلى المعدلات المنخفضة للحركة والنشاط البدني وارتفاع نسبة التدخين، وذلك يزيد من احتمال الإصابة بأمراض أخرى مرتبطة بالسكري مثل أمراض القلب والأوعية الدموية”.

من جانب آخر، عبر استشاري طب الأسرة، والرئيس التنفيذي للخدمات الطبية التنفيذية بالمركز الطبي الدولي بجدة، الدكتور أشرف أمير عن سعادته بتطوير علاج جديد ورائد بالمملكة يوفر للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني فوائد علاجية تساعدهم في التحكم في مستويات السكر بالدم عبر تحسين وظائف خلايا البنكرياس بالإضافة إلى تقليل وزن الجسم، مؤكدًا أن الدواء الجديد يضع معيارا جديدا لعلاج مريض السكري من النوع الثاني، من خلال تحسين نسبة القبول والالتزام لبعض المرضى مقارنة بالتركيبات القابلة للحقن من ناهضات الببتيد الشبيه بالجلوكاجون (GLP-1 RA) ، الشيء الذي ساعد على بدء علاج ناهضات الببتيد الشبيه بالجلوكاجون (GLP-1RA) في مراحل مبكرة.