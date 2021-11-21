بداية عهد تشافي.. برشلونة يهزم إسبانيول بصعوبة

برشلونة : متابعات

حقق فريق برشلونة فوزًا صعبًا على حساب نظيره إسبانيول بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني “الليجا”.

سجل ممفيس ديباي الهدف الأول لمصلحة برشلونة، في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وبهذا يصبح فريق برشلونة في المركز السادس من ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 20 نقطة.

ويتصدر إشبيلية الدوري برصيد 28 نقطة وبفارق الأهداف عن ريال سوسيداد، بينما يملك ريال مدريد 27 نقطة من 12 مباراة.

وتولى تشافي (41 عاما)، الذي حل محل الهولندي رونالد كومان في وقت سابق الشهر الحالي، مسؤولية إنقاذ موسم برشلونة، وسيحاول استعادة أيام المجد عندما حصد كلاعب 25 لقبا في 17 عاما في النادي.