الرياضة

بداية عهد تشافي.. برشلونة يهزم إسبانيول بصعوبة

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع الآخر / 1443 هـ      21 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

برشلونة : متابعات

حقق فريق برشلونة فوزًا صعبًا على حساب نظيره إسبانيول بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني “الليجا”.

سجل ممفيس ديباي الهدف الأول لمصلحة برشلونة، في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وبهذا يصبح فريق برشلونة في المركز السادس من ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 20 نقطة.

ويتصدر إشبيلية الدوري برصيد 28 نقطة وبفارق الأهداف عن ريال سوسيداد، بينما يملك ريال مدريد 27 نقطة من 12 مباراة.

وتولى تشافي (41 عاما)، الذي حل محل الهولندي رونالد كومان في وقت سابق الشهر الحالي، مسؤولية إنقاذ موسم برشلونة، وسيحاول استعادة أيام المجد عندما حصد كلاعب 25 لقبا في 17 عاما في النادي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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