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انطلاق مهرجان الأنعام الأول بحفر الباطن

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع الآخر / 1443 هـ      21 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

حفر الباطن ـ البلاد

أطلقت غرفة حفر الباطن أمس فعاليات مهرجان الأنعام الأول بمشاركة عدد كبير من ملاك وتجار المواشي بجميع الأنواع والفئات.

وتضمن المهرجان مزاد الأنعام ومسابقة للمزايين بجميع الفئات وأركان خاصة بالأسر المنتجة وعربات طعام، والمطاعم ومسابقات للأطفال والألعاب النارية.

وأشار أمين عام غرفة حفر الباطن والمشرف على المهرجان أنور الشامي إلى أهمية دعم وتنمية الحراك الاقتصادي في المحافظة وإبراز الميزة النسبية لها في قطاع الثروة الحيوانية حيث تعد حفرالباطن هي المورد الأول للأنعام بالمملكة والخليج، موضحا أن عدد ملفات المربين المسجلين بمحافظة حفرالباطن بلغ 25 ألف مرب.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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