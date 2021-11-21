الصحة: التحصين بجرعتين يقلل تفشي كورونا

الرياض ـ البلاد

كشفت وزارة الصحة عن أن ارتفاع نسبة التحصين بجرعتين ضد فيروس كورونا، تقلل مستوى نفشي الفيروس في المجتمع.

وأوضحت وزارة الصحة -عبر تويتر- أن موجة الإصابات بكورونا التي تشهدها بعض الدول في الوقت الحالي، كان عدد المحصنين بالجرعتين هو الفارق في مستوى التفشي. وضربت الوزارة مثلًا بدولتين، الدولة الأولى (أ) بلغت نسبة التحصين بجرعتين 88 %، وبلغ عدد الإصابات بكورونا 75 إصابة لكل 100 ألف نسمة. اما الدولة الثانية (ب) فبلغت نسبة التحصين بجرعتين 57 %، وبلغ عدد الإصابة بكورونا 500 إصابة لكل 100 ألف نسمة. من ناحية اخرى أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن ارتفاع في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 47 حالة، فيما تم يوم امس الاول تسجيل 44 حالة، بزيادة قدرها ثلاث حالات فقط، في الوقت الذى تم فيه إعطاء اكثر من 46.9 مليون جرعة لقاح كوورنا.

كما كشفت وزارة الصحة، أمس ، عن تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 37 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأشارت إلى أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (46957430) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.