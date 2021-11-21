إنجاز 90% في 6 منارات بالمسجد الحرام

البلاد : متابعات

شارفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على إنهاء الأعمال الإنشائية والمعمارية في الأسقف في دور صحن المطاف و(6) منارات بالمسجد الحرام في التوسعة السعودية الثالثة, حيث وصلت نسبة الانتهاء منها ما يقارب الــ 90%.

وكشفت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بأنه بالتزامن مع شدة جائحة كورونا وفترة التعليق العمرة والصلاة وقلة أعداد المصلين كثفت الإدارة العامة للمشاريع من أعمالها في التوسعة السعودية الثالثة ورحاب المسجد الحرام.

وقال سعادة وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني، أن الأعمال الإنشائية مستمرة على وتيرة عالية وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة – رعاها الله – حيث بلغت نسبة الانتهاء من أعمال الإنشاء بمنارتي باب الملك عبدالعزيز بما يزيد عن (88.5%) مضيفاً أن أعمال التشطيبات (رخام الأعمدة والزخارف والحوائط) بلغت (98 %) كما شملت تركيب الأسقف بنسبة (100%) .

وأضاف المهندس الوقداني أن أعمال منارتي باب الفتح بلغت أكثر من (87.3%) و(92.1%) لمنارتي باب العمرة, كذلك والانتهاء من أعمال رخام الأعمدة والحوائط بنسبة (39%)، وتركيب سقف البوابة بنسبة (100%), فيما بلغ نسبة الإنجاز للأعمال الانشائية بمنارتي باب الفتح (87.3%).

وبين المهندس الوقداني أن الوكالة استفادت خلال الفترة الماضية بسبب قلة كثافة المصلين والمعتمرين وعبر الإشراف على عدة مشاريع بالتوازي، كان أبرزها أعمال الأسقف بمبنى المطاف حيث بلغ نسبة إنجاز الأسقف بدور صحن المطاف (50 %), والدور الأرضي (30 %)، وبلغت (5%), في الدور الأول .

وأضاف الوقداني أن نسبة الإنجاز لباب إسماعيل (الواجهات الخارجية أعمال الرخام) تتجاوز (85 %)، تم فيها أعمال تركيب الخرسانة مسبقة الصب بنسبة (100 %)، أما الواجهات الشمالية (70%).

وبين الوقداني أن أعمال الانتهاء من الــ (6) منارات تخلص إلى أرتفاع العدد الإجمالي لها إلى (19) منارة والتي تجسد رعاية المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه وصولاً للعهد الزاهر للملك سلمان بن عبد العزيز – وفقه الله – في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما مبيننا أن هذه التوسعات العملاقة الكبرى لم يسبق لها مثيل منذ 1400 سنة.

واختم الوقداني حديثة أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعته المستمرة والدائمة بأعمال الإنشاء والصيانة، في توفير أجود وأفضل الأدوات والمستلزمات بمواقع مشاريع التوسعة السعودية الثالثة والعناصر المرتبطة بها تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – .