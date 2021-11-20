موسم الرياض يفتتح فعاليات منطقة “شجرة السلام”

الرياض : البلاد

افتُتحت أمس فعاليات منطقة “شجرة السلام”، إحدى المناطق الـ 14 الترفيهية لموسم الرياض 2021، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط.

وتضم المنطقة مسرحًا تُقدم فيه الحفلات الغنائية والعروض البصرية، إضافةً إلى العروض الفردية التي تُدهش المارين، وحديقة الورود الواسعة بألوانها الزاهية، والأنشطة المتنوعة والجاذبة.

وتمثل شجرة السلام أيقونة المنطقة، وهي شجرة صناعية مضيئة شبيهة بالخيال، يبلغ ارتفاعها أكثر من 12م، وتنبعث منها إضاءات تزين المكان، إضافة إلى عروض بتقنية “إلـ إي دي” بالتزامن مع موسيقى تصويرية باعثة على الدهشة، وتستهدف جميع شرائح المجتمع من مختلف الفئات العمرية.

وتمتد فعاليات منطقة شجرة السلام على مساحة 50 ألف م2، وذلك في متنزه السلام الواقع بين أحضان الطبيعة جنوب غربي مدينة الرياض، وتتضمن عدة أنشطة وعروضا في مكان مفتوح بجوار مطاعم فاخرة ومناطق تسوق متعددة.

وتحتوي المنطقة على حديقة الورود “إكزوتيكا”، وهي حديقة صناعية للزهور بمساحة 2,500 م2، وتستعرض المواهب المحلية فنونها في الحديقة بطريقة تمتع المارة، وفي الموقع مجسمات تمثل الكائنات البحرية والطيور، ومراجيح مزينة بالورود الطبيعية والصناعية يمكن للزوار الاستمتاع بها، ومحلات للتسوق وأخرى لأصحاب المشاريع الصغيرة، وسوق للمزارعين يعرضون فيه منتجاتهم.

وتضم فعاليات “شجرة السلام” منطقة مخصصة للطبخ الحي، إذ يقدم نحو 5 طهاة سعوديين أطباقًا مختلفة من الأطعمة، إضافة إلى مكان مخصص للعروض الفردية.

وتشمل الفعاليات أيضًا: الرسم الحر، ومتاهة ضخمة، ومنطقة التزحلق بالدراجات، وغير ذلك ضمن منطقة فعاليات خارجية، إلى جانب منطقة الأطفال التي تضم مسرحاً صغيراً يقدم عروضاً للأطفال، كعرض البالونات والفقاعات والرسم على الوجه، ومجسمات تفاعلية.

وتضم فعاليات الكبار في منطقة “شجرة السلام” عروضًا متجولة مضيئة في الفترات المسائية، لتعكس الطابع العام للمتنزه، ومسرحاً لتقديم عروض متنوعة في عطلة نهاية الأسبوع، كعروض راقصي الإضاءة ومقدمي الألعاب البهلوانية.

وتُعد منطقة “شجرة السلام” إحدى مناطق موسم الرياض 2021 المجانية، حيث تستقبل زوارها يوميًا من الساعة الـ4:00 مساءً حتى الـ 1:30 صباحًا خلال أيام الأسبوع، وخلال عطلة نهاية الأسبوع تفتح أبوابها من الساعة الـ 2:00 ظهراً حتى الـ 2:00 صباحاً.