متي يبدأ الطفل في تعلم المشي

قبل أن يتمكن الأطفال من المشي، يحتاج الطفل علي الحفاظ على الوقوف في وضع مستقيم بمفردهم، وتحمل معظم وزنهم على الأقل للحظات على قدم واحدة

في الفترة ما بين 9 و12 شهراً

في الفترة ما بين 9 إلى 12 شهراً تلك الفترة سيبدأ طفلك في الإمساك بالأشياء بجانبه؛ خوفاً من الوقوع كالإمساك بالأريكة.

من شهرين إلى ثلاثة أشهر

عندما يبلغ من العمر شهرين إلى ثلاثة أشهر، يستمر في رفع رأسه أثناء فترة الاستلقاء على البطن. يمكن لبعض الأطفال أيضاً تحمل بعض الوزن على أرجلهم في هذه المرحلة.

من شهرين إلى 5 أشهر

ذراع الطفل تصبح أقوى، ومن المحتمل أن يكون قادراً على الضغط على ساقيه عندما تكون قدماه على سطح صلب.

في عمر 6 أشهر

من المرجح أن يتنقل طفلك لأعلى ولأسفل قليلاً، ويمكن أن يدعم وزنه على ساقيه أثناء حمله، مما يمنح عضلاته قوة أكبر.

في عمر 10 أو 11 شهراً

يمكن للأطفال الوقوف بمفردهم لمدة ثانية أو ثانيتين، وعادة لا يقفون بدون دعم بشكل جيد حتى 14 شهراً.