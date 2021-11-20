متى يبدأ الأطفال في التسنين؟ وما هي علامات وأعراض التسنين

ما هو التسنين؟

التسنين هو عندما تبدأ أسنان طفلك بالظهور من خلال خط اللثة

متى يبدأ الأطفال في التسنين؟

يبدأ معظم الأطفال في وضع الأسنان في سن ما بين 4 و 7 أشهر لكن بعضهم يبدأ بعد ذلك بكثير

لا داعي للقلق إذا ظهرت أسنان طفلك في جدول زمني آخر فقد يختلف من طفل لآخر

علامات وأعراض التسنين

الأعراض ليست هي نفسها لكل طفل ، ولكنها قد تشمل:

تورم اللثة وألمها

الهياج والبكاء

ارتفاع طفيف في درجة الحرارة (أقل من 101 فهرنهايت)

قضم أو الرغبة في مضغ الأشياء الصعبة

الكثير من سيلان اللعاب ، والذي يمكن أن يسبب طفح جلدي على وجوههم

يسعل

فرك خدهم أو سحب أذنهم

جلب أيديهم إلى أفواههم

تغييرات في أنماط الأكل أو النوم

يمكن أن يكون التسنين مؤلمًا ، لكنه لا يجعل الأطفال يمرضون في العادة

استدعي الطبيب إذا كان لديك طفل له إسهال ، قيء ، طفح جلدي على الجسم، وارتفاع درجة الحرارة ، أو السعال واحتقان فهذه ليست علامات طبيعية للتسنين.

يجب عليك أيضًا الاتصال بطبيب الأطفال إذا كانت لثة طفلك تنزف أو رأيت أي صديد أو تورم في وجهه

يمكن أن يختلف موعد ظهور الأسنان وكيفية ظهورها من طفل إلى آخر ، وقد يعتمد على تاريخ العائلة

ولكن في معظم الأوقات ، تأتي الأسنان الأمامية السفلية أولاً ، تليها الأسنان العلوية المقابلة والسنان على جانبيهما

بعد ذلك يأتي الاثنان على جانبي الأسنان الأمامية السفلية ، ثم تظهر الأضراس الأولى

الأسنان الموجودة أمام الأضراس الأولى هي التالية ، والأضراس الخلفية هي آخر الأسنان التي تظهر.

إجمالًا ، سيكون هناك 20 “سنًا لبنيًا” في مكانها في نهاية المطاف ، عادةً في سن 3 سنوات

تهدئة طفل التسنين

ما يصلح لتهدئة الطفل قد لا يصلح لطفلك قد تحتاجي إلى تجربة أشياء مختلفة لمساعدة طفلك الصغير على الشعور بالتحسن:

شيء بارد في فم طفلك ، مثل مصاصة باردة ، أو ملعقة ، أو قطعة قماش مبللة نظيفة ، أو لعبة أو حلقة تسنين صلبة (وليست سائلة)

يقول بعض الخبراء إن ألعاب التسنين المجمدة شديدة البرودة وقد تؤذي فم طفلك

تأكدي من تنظيف ألعاب التسنين ومناشف الغسيل والأشياء الأخرى بعد أن يستخدمها الطفل

حاول تقديم كسارة التسنين الصلبة غير المحلاة.

إذا كان عمر طفلك أكبر من 6-9 أشهر ، يمكنك أيضًا تقديم الماء البارد من كوب الشرب

قومي بتدليك اللثة عن طريق فركها بلطف بإصبعك النظيف

إذا لم تدخل الأسنان بعد ، يمكنك ترك طفلك يقضم إصبعك

إذا كنت ترضعين طفلك ، حاولي غمس أصابعك في ماء بارد وتدليك لثته قبل كل رضعة فقد يمنعهم ذلك من قضم الحلمة أثناء الرضاعة.

لا تضعي أبدًا أي شيء في فم طفلك لم تتم الموافقة عليه للمساعدة في تهدئة التسنين حتى بعض المنتجات التي توصف بأنها أسنان أو أدوات مساعدة على التسنين ليست خيارات آمنة ، بما في ذلك:

المليئة بسائل يمكن أن يمزق ويسكب داخل فمه

مصنوعة من مادة قابلة للكسر ، مثل البلاستيك ، والتي يمكن أن تؤدي إلى الاختناق

المجمدة صلبة – يمكن أن تكون قاسية جدًا على فم الطفل