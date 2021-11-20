ما هي انواع  الطفح الجلدي لدي حديثي الولادة واعراضها

المولود الجديد عرضة للطفح الجلدي لكن لحسن الحظ ، فإن معظم هذه الطفح الجلدي غير ضار وتختفي من تلقاء نفسها.

الطفح الجلدي الشائع عند الأطفال حديثي الولادة

البثور الوردية

ناتجة عن التعرض لهرمونات الأم في الرحم

لا حاجة للعلاج ، فقط الوقت ويمكن أن تستمر لأسابيع أو حتى شهور على بشرة الطفل.

تسمم الحمامي

هو طفح جلدي شائع آخر عند الأطفال حديثي الولادة تبدو مثل بقع حمراء ذات حدود غير محددة مرتفعة قليلاً ، وقد تحتوي على نقطة بيضاء أو صفراء صغيرة في المنتصف

وسببه غير معروف ويزول دون علاج بعد أيام أو أسابيع قليلة

الجلد الجاف المتقشر

في جميع الأطفال الطبيعيين تقريبًا ، ولكنه يكون ملحوظًا بشكل خاص عند الأطفال الذين يولدون متأخرين قليلاً الجلد الأساسي طبيعي تمامًا ، ناعم ، ورطب

نتوءات بيضاء صغيرة على الأنف والوجه

ناتجة عن انسداد الغدد الدهنية عندما تتضخم الغدد الدهنية لدى الطفل وتنفتح في غضون أيام أو أسابيع قليلة ، تختفي النتوءات البيضاء.

بقع السلمون

هي أعشاش بسيطة للأوعية الدموية (ربما تكون ناجمة عن هرمونات الأم) التي تتلاشى من تلقاء نفسها بعد قليل أسابيع أو شهور. من حين لآخر ، لدغات اللقلق لا تختفي أبدًا

اليرقان

هو لون أصفر على جلد الطفل وعينيه يحدث بسبب زيادة البيليروبين (منتج تكسر خلايا الدم الحمراء )

إذا أصبح مستوى البيليروبين مرتفعًا بدرجة كافية ، فقد تركز الأضواء الزرقاء أو البيضاء على جلد الطفل لخفض المستوى ، لأن زيادة البيليروبين يمكن أن تشكل في بعض الأحيان خطرًا على الصحة.

كثرة الخلايا الصباغية الخلقية التي كانت تسمى سابقًا البقع المنغولية

شائعة جدًا في أي جزء من جسم الأطفال ذوي البشرة الداكنة إنها مسطحة ، لونها رمادي-أزرق (تبدو ككدمة تقريبًا ) ، ويمكن أن تكون صغيرة أو كبيرة

إنها ناتجة عن بعض الصبغات التي لم تصل إلى الطبقة العليا عندما تكون بشرة الطفل

فهي غير ضارة وعادة ما تتلاشى مع سن المدرسة.

قد تظهر طفح جلدي جديد عند الأطفال بعد بضعة أيام أو أسابيع أو حتى أشهر.

قلنسوة المهد (الزهم)

يظهر غالبًا في عمر شهر إلى شهرين

تظهر قشور دهنية صفراء على فروة الرأس وقد تشمل طفح جلدي أحمر ومزعج على الوجه وخلف الأذنين والرقبة وحتى في الإبط

سيخبرك طبيبك بأفضل طريقة لعلاج هذه الحالة الشائعة ، اعتمادًا على أعراض طفلك.

الإكزيما عبارة عن بقع حمراء مثيرة للحكة على الجلد تظهر غالبًا على صدر الطفل وذراعيه وساقيه ووجهه وأكواعه وخلف ركبتيه ينتج عن البشرة الجافة والحساسة وأحيانًا الحساسية (على الرغم من أنه قد يكون من الصعب في هذا العمر معرفة ما قد يكون المحفز) يمكن لطبيبك تحديد ما إذا كان الطفح الجلدي يشبه الإكزيما ويصف العلاج المناسب بشكل عام ، يتكون العلاج باستخدام صابون لطيف للغاية او مرطبات للبشرة

العدوى الفطرية ( داء المبيضات )

يمكن أن تظهر بطرق مختلفة على طفلك على اللسان ، يطلق عليه القلاع ويبدو مثل الحليب المجفف ، والذي ، على عكس الحليب ، لا يمكن كشطه

في منطقة الحفاض ، يبدو داء المبيضات مثل طفح جلدي أحمر شديد ، غالبًا مع نتوءات أصغر حول الحواف

و العدوى الفطرية تكون رطبة، مناطق مظلمة، لذلك ستجدي احمرار نظرا لأنها في الطويات من الفخذين

يُعالج داء المبيضات بالجيل الفموي المضاد للفطريات أو الأدوية السائلة أو الكريم المضاد للفطريات (لمنطقة الحفاض) ، أو كليهما.