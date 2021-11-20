لمتبعي الريجيم .. 5 عوامل احترس منها لأنها تزيد من الجوع

البعض من متبعي الريجيم يحاول بكل الطرق أن يقلل الوجبات كما وكيفا لكن هناك عوامل عدة

تمنعه من القيام بذلك بكفاءة ما يؤثر على حلم التخسيس وخسارة الوزن.

وبحسب تقرير سبوتنيك، فهناك عدد من الأسباب يؤدي إلى شعور بالجوع سريعًا، منها الافتقار إلى بعض العناصر الغذائية المهمة.

مثل البروتين والألياف والدهون.

هذا بالإضافة إلى قلة النوم، بحسب ما جاء في موقع «kompas»، وفي التقرير التالي بعض أسباب الجوع المتكرر.

قلة النوم

تؤدي قلة النوم إلى الشعور الدائم بالجوع، وذلك عن طريق زيادة من إنتاج «الجيرلين».

ما يجعلك تشعر بالجوع عندما تحتاج إلى النوم حقًا، والنوم المثالي يحسن من النظام الغذائي.

وفي حال عدم القدرة على النوم طوال الليل، ينصح الأطباء بقيلولة سريعة وقت الظهيرة.

نقص البروتين

يعد البروتين أحد العناصر الغذائية الثلاثة التي يحتاجها الجسم لمنحه الطاقة.

لذلك ينصح عند تناول الطعام، أن يحتوي على منتجات مثل الحليب واللبن والبيض والأسماك والمكسرات، الغنية بالبروتين.

قلة استهلاك الألياف

تعتبر الألياف جيدة لصحة الجسم، ويوصى الأطباء بتناول الأطعمة الغنية بالألياف.

مثل: «الفواكه والخضروات والعدس والفول والشوفان»، وتساعد تلك العناصر على إفراز هرمونات تقليل الشهية.

استهلاك الكربوهيدرات

الاستهلاك المفرط للكربوهيدرات يساعد على ارتفاع وانخفاض في سكر الدم بطريقة مفاجئة.

هذا الأمر يؤدي إلى الشعور بالجوع المتكرر، كما أن تناول كبير من الكربوهيدرات لا يؤدي للشعور بالجوع.

تناول دهون غير صحية

تناول أطعمة مثل السلمون والتونة والسردين والجوز، يساعد في التحكم بالشهية.

بسبب احتواء تلك المواد الغذائية على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية.

وتعتبر الدهون أيضًا من المغذيات الكبيرة الهامة التي يحتاجها الجسم.