في دوري المحترفين .. النصر يواصل النزيف ويتعادل مع الرائد

جدة – هلال سلمان
تصوير- مشاري البجيدي وعبدالله الفهيدي
تعادل فريقا النصر والرائد بنتيجة (2-2) أمس في الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تقدم الرائد بهدف مبكر سجله مهاجمه كريم البركاوي بعد خطأ من عبدالمجيد الصليهم لتصل الكرة إلى المغربي الذي سددها قوية في شباك الحارس النصراوي نواف العقيدي في الدقيقة الخامسة.
اندفع النصر بعدها للأمام؛ بغية إدراك التعادل، وهو ما تحقق له من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر إعاقة خالد الغنام من قبل حارس الرائد الإسباني ياغو هيريرين، فسددها البرازيلي تاليسكا وتصدى لها الحارس قبل أن يعود ويكملها في الشباك (د 24)، ثم أهدر أحمد الزين فرصة الهدف الثاني للرائد (د 28)، قبل أن يعود ويصنع تمريرة الهدف الثاني لزميله البرتغالي إيدير لوبيز الذي انسل من بين مدافعي النصر وسدد من تحت يد العقيدي هدفا ثانيا للرائد (د 38.
ولم يلتفت الحكم لمطالبة خالد الغنام بركلة جزاء بعد التحام مع محمد فوزير (د 41)، لكن النصر سجل التعادل قبل نهاية الشوط الأول بعد تسديدة منصور الشمري التي اصطدمت بعلي لاجامي وسكنت الشباك.
وفي الشوط الثاني، حاول الفريقان زيارة الشباك مجددا، لكن غابت الفرص الخطيرة على المرميين، ونزل عبدالرزاق حمدالله مكان الكاميروني أبو بكر (د 61)، وماشاريبوف مكان خالد الغنام الذي تعرض للإصابة، وتلتها 3 تغييرات بخروج ماشاريبوف والصليهم وعسيري ونزول علي الحسن وسامي النجعي وأيمن يحيى (د 74)، ورد الرائد بنزول يحيى الشهري ورائد الغامدي مكان البركاوي ومنصور الحربي (د 81)، لكن النتيجة ظلت على حالها ليرفع النصر رصيده إلى 14 نقطة، والرائد إلى 18 نقطة.