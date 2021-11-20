الرياضة في بطولة وزارة الداخلية.. حرس الحدود والأمن العام يتأهلان لنصف النهائي

الدمام- حمود الزهراني

تأهل فريقا حرس الحدود والأمن العام إلى الدور نصف النهائي عن مجموعتهما الأولى في منافسات بطولة ⁧‫وزارة الداخلية‬⁩ الـ (11) لكرة القدم للقطاعات الأمنية. التي ينظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي على ملعب معهد حرس الحدود بالرياض. وكان فريق حرس الحدود قد فاز أمس الجمعة على فريق الأمن العام بهدف دون رد في مباراة مثيرة، وحسم أمر صدارة المجموعة الأولى لمصلحته بـ(٧) نقاط، وحلّ الأمن العام ثانيًا بـ(٦) نقاط، وفي المباراة الثانية تغلب فريق الدفاع المدني على فريق الجوازات. وتختتم اليوم السبت مباريات الدور الأول من البطولة بلقاءين يحددان الفريقين المتأهلين للدور نصف النهائي عن المجموعة الثانية؛ حيث يتواجه فريقا مكافحة المخدرات والمديرية العامة للسجون في المباراة الأولى، وفي المباراة الثانية يلتقي فريقا أمن المنشآت والكلية الأمنية.