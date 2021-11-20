المرأه صحة و عافية

طريقة عمل حلقات البصل المقرمشة

نيفين عباسaccess_time15 / ربيع الآخر / 1443 هـ      20 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة لذيذة تقدم عادة مع الدجاج المقلي او البرجر

المقادير اللازمة
بصلة ابيض كبيرة
ربع كوب دقيق
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ملعقة كبيرة بابريكا مدخنة
بيضة
نصف كوب حليب
ملعقة صغيرة فلفل مطحون
ملعقة صغيرة ملح
فتات الخبز للتغليف
زيت للقلي

طريقة العمل
اشطفي البصل وقطعيه إلى حلقات بحجم 2 سم تقريبًا
افصلي الحلقات بعناية عن بعضها البعض مع ترك الحلقات الأصغر حجمًا للوصفات الأخرى
يمزج الدقيق مع البيكنج بودر والملح والبابريكا في وعاء متوسط ​​الحجم
تغطى كل حلقة بصل بخليط الدقيق وتترك جانباً
يمزج باقي خليط الدقيق الذي غطت به البصل مع الحليب والبيض والملح ونخفق جيدًا حتى تختفي الكتل
قومي بتغطية كل حلقة من البصل في الخليط أعلاه وتخلصي من الفائض
غطي كل حلقة بصل بفتات الخبز
تقلى حلقات البصل في مقلاة أو في قدر بالزيت
تقدم ساخنة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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