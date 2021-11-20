طريقة عمل حلقات البصل المقرمشة

وصفة لذيذة تقدم عادة مع الدجاج المقلي او البرجر

المقادير اللازمة

بصلة ابيض كبيرة

ربع كوب دقيق

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة كبيرة بابريكا مدخنة

بيضة

نصف كوب حليب

ملعقة صغيرة فلفل مطحون

ملعقة صغيرة ملح

فتات الخبز للتغليف

زيت للقلي

طريقة العمل

اشطفي البصل وقطعيه إلى حلقات بحجم 2 سم تقريبًا

افصلي الحلقات بعناية عن بعضها البعض مع ترك الحلقات الأصغر حجمًا للوصفات الأخرى

يمزج الدقيق مع البيكنج بودر والملح والبابريكا في وعاء متوسط ​​الحجم

تغطى كل حلقة بصل بخليط الدقيق وتترك جانباً

يمزج باقي خليط الدقيق الذي غطت به البصل مع الحليب والبيض والملح ونخفق جيدًا حتى تختفي الكتل

قومي بتغطية كل حلقة من البصل في الخليط أعلاه وتخلصي من الفائض

غطي كل حلقة بصل بفتات الخبز

تقلى حلقات البصل في مقلاة أو في قدر بالزيت

تقدم ساخنة