الرياضة ضمك يتصدر دوري المحترفين بنقاط الفيحاء

جدة- محمود العوضي

استعاد فريق ضمك نغمة الانتصارات وتصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد ما حقق فوزًا صعبًا للغاية أمام فريق الفيحاء بهدف وحيد، ضمن الجولة الثانية عشرة من المسابقة. بدأت المباراة سريعة من الجانبين؛ حيثُ سعى الفريقان للسيطرة على وسط الملعب، وحاول لاعبو فريق الفيحاء جاهدين تهديد مرمى الفريق الضمكاوي. ومع مرور الوقت بدأ ضمك في مبادلة الفيحاء الهجمات وهدد مرمى البرتقالي عدة مرات عن طريق إيميليو زيلايا والعربي سوداني. وفي الدقيقة الـ21 تلقى لاعب الفيحاء باناغيوتيس تاختسيديس البطاقة الحمراء المباشرة بعد تدخله الخشن على لاعب ضمك على لاعب الخصم. استحوذ ضمك على معظم فترات الشوط الثاني، وسجل لاعبه فاروق شافعي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 83؛ ليرفع ضمك رصيده إلى 24 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 17 نقطة في المركز السادس.