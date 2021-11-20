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ضبط (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة

صحيفة البلادaccess_time15 / ربيع الآخر / 1443 هـ      20 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل : البلاد

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لقيامهم بالصيد دون ترخيص في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بمنطقة حائل، وبحوزتهم (3) صقور تستخدم في الصيد، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المضبوطات للجهة المختصة.

وبين المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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