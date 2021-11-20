شاهد: ميسي يسجّل أول أهدافه في الدوري الفرنسي

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم السبت، أول أهدافه على الإطلاق مع ناديه باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وانتظر ميسي مرور 13 جولة من الدوري الفرنسي لتسجيل أول أهدافه، وجاء في شباك فريق نانت في المباراة التي حسمها الباريسي 3-1.

وفي ملعب “حديقة الأمراء” معقل باريس، ساعد ميسي فريقه عندما سجّل هدفًا رائعًا عزز من خلاله صدارة باريس للائحة المسابقة بـ37 نقطة.

ومن تصويبة متقنة تمكن أفضل لاعب في العالم 6 مرات من هز شباك نانت في الدقيقة 87 من عمر المباراة إثر تمريرة حاسمة من زميله كيليان مبابي.

شاهد أول أهداف ميسي في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان