شاهد: مانشستر يونايتد يسقط أمام واتفورد (4-1)

حقق واتفورد فوزًا تاريخيًا أمام مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد السبت ضمن مباريات المرحلة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبكامل نجومه يتقدمهم كريستيانو رونالدو وماركوس راشفورد، سقط مانشستر يونايتد في ملعب واتفورد “فيكارج رود” في مباراة مذلة للشياطين الحمر.



وافتتح جوشوا كينج التسجيل لواتفورد في الدقيقة 28، ثم ضاعف السنغالي إسماعيلا سار من تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 44.

وقلص البديل دوني فان دي بيك النتيجة لمانشستر يونايتد بالدقيقة 50، لكن واتفورد استغل نقص يونايتد العددي بعد طرد هاري ماغواير بالدقيقة 69، ليسجل هدفين متتاليين في الأنفاس الأخيرة من المباراة إثر أخطاء دفاعية فادحة من الضيوف.

وظل رصيد مانشستر يونايتد عند 17 نقطة في المركز السابع مؤقتًا، وارتفع رصيد واتفورد إلى 13 نقطة بالترتيب الـ16.

شاهد أهداف مباراة واتفورد ومانشستر يونايتد