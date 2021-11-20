اخطاء تجعلك تبدين أكبر في العمر تجنبيها

المكياج سيف ذو حدين يمكن أن يجعل مظهرك بالكامل أو يكسرها على سبيل المثال ، إذا كنت لا تزالي تستخدمي محدد شفاه داكن وظل أخف من أحمر الشفاه لملئها يمكن أن يضيف سنوات إلى وجهك

1. تطبيق لون أفتح أو أغمق من كريم الأساس

كريم أساس أبيض المظهر أو مزج كريم أساس أغمق يمكن أن يشوه مظهر مكياجك بالكامل

من المهم عمل مكياج أساسي بشكل صحيح ، ومن أجل ذلك ، من الضروري اختيار درجة كريم الأساس المناسبة لبشرتك

2. نتف الحواجب رفيعة للغاية

القاعدة الأولى التي يجب أن تبدو أصغر سنًا هي ملء الحواجب بشكل جيد وهذا هو السبب في أن الحواجب النحيفة والمنتفخة تفعل العكس تمامًا

شكلي الحواجب بسماكة متوسطة وإذا كان لديك حواجب أفتح ، املئيها بالقلم الرصاص أو البودرة والشمع.

3. عدم ترطيب البشرة جيدًا قبل وضع المكياج

تبدو البشرة المرطبة جيدًا ناعمة ونضرة وشبابًا سيؤدي تخطي المرطب قبل وضع المكياج إلى إبراز الخطوط الدقيقة والتجاعيد ، لذا لا تتجاهلي المرطب أبدًا.

4. تطبيق دارك ليب لاينر

أكبر مكياج يمكننا صنعه هو تحديد الشفاه بقلم تحديد شفاه غامق للغاية ثم ملء الشفاه بظل أفتح إنها تقنية مكياج قديمة ويجب عليك الامتناع تمامًا عن القيام بذلك.

5. كثرة أحمر الخدود على تفاحة الخدين

كثرة التورد على تفاحة الخدين لا تجعلك تبدو أكثر نضارة أو أصغر سنا استخدمي يد خفيفة أثناء وضع أحمر الخدود وتذكري أن تمزجي أحمر الخدود بشكل صحيح.

6. الكثير من التظليل

قد تعتقدي بأنه لا يوجد شيء أكثر من اللازم ، ولكن في الواقع ، يمكن أن يؤدي استخدام قلم التمييز بشدة إلى تدمير مظهرك بالكامل استخدمي الهايلايتر بيد خفيفة وستتألق بشرتك وتبدو مشرقة

7. الاستخدام المفرط لبودرة المكياج

البشرة الندية جيدة الترطيب تميل إلى أن تبدو نضرة وشابة ، والكثير من البودرة تجعل الماكياج يبدو جافًا ومتكتلًا. لذلك ، قللي من منتجات المسحوق ودعي البشرة اللينة تظهر.

8. عدم اتباع أسلوب الكونتور الصحيح

إذا كان أنفك ممتلئًا ، فيمكنك رسم شرائط رفيعة من الكنتور وإبرازها في المنتصف ، مما يعطي انطباعًا بأنف أنحف

إذا كان لديك جبهتك عريضة ، فإن القليل من تحديد الجبهة سيعطيك إيحاءً بجبهة أصغر

إذا كان لديك ذقن صغير ، فيمكنك إبراز ذقنك مما يجعل ذقنك تبدو أطول

الأمر كله يتعلق بخلق الوهم بالمكياج لكن القيام بالكونتور بطريقة خاطئة يمكن أن يجعلك تبدو أكبر سناً

9. عدم مزج كريم الأساس بشكل صحيح

الإسفنج والفرشاة تساعد على مزج كريم الأساس بشكل أفضل ، ولكن حتى معها ، فإننا نميل إلى ترك خطوط قاسية تميل وراءها إلى الاستقرار في الخطوط الدقيقة وإبرازها. لذلك ، خذي وقتك الجميل في مزج كريم الأساس باستخدام الأدوات المناسبة.