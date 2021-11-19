32 ترخيصاً للشركات في نشاط الخدمات اللوجستية

الرياض – البلاد

سلَّم رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، أول 32 ترخيصاً للخدمات اللوجستية لعدد من الشركات العالمية والمحلية من المنشآت المتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص والمستثمرة في مجال الخدمات اللوجستية في المملكة.

وأكدت هيئة النقل أن ترخيص نشاط الخدمات اللوجستية يشمل أنشطة الخدمات اللوجستية كافة، حيث دُمِجت في نشاط واحد بهدف تسهيل وتيسير الإجراءات على المستثمرين وتسريع وتيرة الإنجاز بخطوات ميسرة، من خلال بوابة “نقل الإلكترونية” عبر موقعها على الإنترنت: Naql.sa.

وستمكن الرخصة وسطاء الشحن البري والجوي والبحري من مزاولة النشاط، كما سيسهم في جذب الاستثمارات العالمية الرائدة المختصة في القطاع اللوجستي، ثم رفع مستوى تنافس القطاع وتعزيز خيارات الشحن للمستفيدين، وسيدعم كذلك حضور المملكة وتقدمها ضمن أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي.