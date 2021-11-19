الرياضة تواصل منافسات بطولة اللجنة الوطنية للجان العمالية في جولتها الثانية

الرياض – هاني البشر تواصلت منافسات بطولة اللجنة الوطنية للجان العمالية الثقافية والرياضية الأولى، بإقامة مواجهات الجولة الثانية على مدار يومي (الأربعاء والخميس)، وذلك على ملعب جامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالرياض. ضمن المجموعة الأولى، كسب فريق بنك العربي نظيره سابتكو بنتيجة كبيرة قوامها 5-0 ، فيما ذهبت نجومية اللقاء للاعب البنك العربي إيهاب أحمد الذي توج بجائزة أفضل لاعب. ولحساب ذات المجموعة، فاز فريق stc على فريق غرفة الرياض بنتيجة 4-2، في لقاء نال نجوميته لاعب stc عقل السراني. وبهذه النتيجة، يتصدر فريق البنك العربي المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن stc ، ثم فريق غرفة الرياض بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط، وسابتكو في المركز الأخير دون نقاط. وضمن لقاءات المجموعة الثانية، خيم التعادل السلبي على مواجهة بنك ساب وميدغلف، فيما حصل مدافع بنك ساب مشهور فلاتة على جائزة أفضل لاعب. وأتخم فريق اللجنة الوطنية نظيره فريق شركة المياة الوطنية بنتيجة ثقيلة قوامها 6-1 ، كما حصل على جائزة أفضل لاعب محمد دقو من اللجنة الوطنية. وبذلك يتصدر فريق ميدغلف المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن بنك ساب، ومن بعدهما فريق اللجنة الوطنية برصيد 3 نقاط، وأخيرا فريق المياه الوطنية برصيد خال من النقاط. وفي المجموعة الثالثة والأخيرة، حقق فريق زيد الحسين فوزه الثاني، بعد أن كسب نظيره فريق الربيع بنتيجة 3-1، كما حصل لاعب زيد الحسين فهد الجاسر على جائزة أفصل لاعب بالمباراة للمرة الثانية. كما عزز فريق جمعية إنسان رصيده النقطي بفوزه على فريق سابك بهدف نظيف، في مواجهة نال جائزة أفضل لاعب فيها محمد محمدي لاعب جمعية إنسان. وبهذه النتائج يتصدر فريق جمعية إنسان المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن فريق زيد الحسين، ولم يحصل فريقا سابك و الربيع على أي نقطة بمرور جولتين. وتستكمل غدا السبت وبعد غدٍ الأحد مواجهات الجولة الثالثة بلقاءات مهمة ستحدد ملامح الفرق المتأهلة لدور الـ4.