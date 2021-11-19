الرياضة بعد 4 عقود من فوزها بـ «الفورمولا”.. سيارة «دله البركة» في معرض الرياض

الرياض- البلاد

تشارك (دله البركة) في معرض الرياض للسيارات؛ الذي يأتي ضمن موسم الرياض ٢٠٢١، من خلال عرضها لسيارة Williams FW07-01، التي تملكتها مؤخرًا بعد أن كانت راعيةً لها في بطولة هولندا الكبرى سنة 1979. ويعتبر معرض الرياض للسيارات أكبر معرض للسيارات في الشرق الأوسط؛ حيث يقدم معالمَ وأنشطةً فريدةً واستثنائيةً لعُشاق وهُواة السيارات، وقد ضم هذا المعرض أندر وأفخم وأسرع أنواع السيارات على الإطلاق. يذكر أن سيارة Williams FW07-01 قد خطفت الأنظار خلال مشاركتها في معرض الرياض للسيارات عبر التاريخ الطويل والعريق التي تحتفظ به هذه السيارة. كما أخذت (دله البركة) على عاتقها تعزيز الحضور السعودي في بطولة العالم لـ(الفورمولا1)؛ كونها أحد الرعاة الرئيسيين لفريق ويليامز Williams FW07 الفائز ببطولة هولندا الكبرى سنة 1979، بقيادة بطل العالم الأسترالي (آلان جونز).