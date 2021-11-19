الكويت والبحرين تدينان هجمات الحوثي على المملكة

الرياض – واس

أعربت الكويت والبحرين عن إدانتهما واستنكارهما بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين ومطار أبها بطائرة مسيرة. وأوضحت وزارتا الخارجية بالكويت والبحرين، إن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدتا على وقوف الكويت والبحرين التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، كما أشادت الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدةً تضامن البحرين مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، والتصدي للاعتداءات الحوثية الإرهابية الآثمة.