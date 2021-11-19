الزلزولي.. شاب مغربي يقتحم الفريق الأول لبرشلونة

يتأهب المهاجم المغربي عبد الصمد الزلزولي لخوض مباراته الثالثة في الموسم الحالي رفقة الفريق الأول لنادي برشلونة الإسباني غدًا السبت أمام إسبانيول، بعد أن لعب بضعة دقائق أمام ديبورتيفو ألافيس وسيلتا فيغو بالجولتين الماضيتين من الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا”.

وترقّى اللاعب الشاب (19 عامًا) من رديف برشلونة إلى الفريق الأول قبل أسابيع قليلة بسبب الإصابات التي عصفت بمهاجمي الفريق.

الزلزولي انضم إلى برشلونة الصيف الماضي قادمًا من نادي إيراكليس ألميو الإسباني في صفقة بلغت نحو مليوني يورو.

وبعد تولي المدرب تشافي هيرنانديز مسئولية تدريب البارسا، أمر بترقية الزلزولي إلى الفريق الأول وضمه إلى مباراة الديربي أمام إسبانيول.

ويلعب برشلونة مواجهة نارية أمام غريمه المحلي إسبانيول غدًا السبت في أعنف ديربيات الكرة الإسبانية، في المباراة الأولى للمدرب تشافي.