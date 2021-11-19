التحالف ينفذ 28 عملية استهداف للمليشيا الحوثية الإرهابية في مأرب والبيضاء

البلاد : متابعات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة، أنه نفذ 28 عملية استهداف للمليشيا الحوثية الإرهابية في محافظات مأرب والبيضاء اليمنيتين خلال الـ24 الماضية.

وأكد التحالف، أنه تم تدمير 19 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي وخسائر بشرية للميليشيا الإرهابية تجاوزت 105 عناصر إرهابية.

وبيّن التحالف، أنه نفذ 7 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

عن فشل إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية لصاروخين بالستيين من جنوب صنعاء وسقوطهما بالداخل اليمني.

وأوضح التحالف أن لميليشيا الإرهابية عملية اتخذت المدنيين عند الإطلاق دروع بشرية بقرية ضبر.