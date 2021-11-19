البيت الأبيض: بايدن سيخضع لعملية تنظير للأمعاء تحت التخدير العام

واشنطن : وكالات

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي “جو بايدن” سيخضع لتنظير روتيني للأمعاء، وسينقل صلاحياته مؤقتا إلى نائبته “كامالا هاريس”.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض “جين بساكي”: “هذا الصباح سيتوجه الرئيس إلى مركز والتر ريد الطبي لإجراء فحوصات بدنية روتينية، وأثناء وجوده هناك سيخضع لتنظير القولون الروتيني”.

وأشارت “بساكي” إلى أن الرئيس سينقل سلطاتها إلى نائبته لفترة وجيزة عندما يكون تحت تأثير المخدر وفقًا لما هو منصوص عليه في الدستور.

ويخضع “بايدن” لعملية تنظير الأمعاء قبل يوم واحد من احتفاله بعيد ميلاده الـ79.

وأوضحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض أن إدارة “بايدن” ستصدر ملخصًا عامًا مكتوبًا عن الحالة الصحية للرئيس في وقت لاحق من اليوم.