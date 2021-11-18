42 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة تعاف

الرياض ـ البلاد

أعلنت وزارة الصحة أمس ، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 549339 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 39 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 538412 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة، أمس عن تراجع في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 47 حالة، بانخفاض 3 حالات عن المسجلة أمس الثلاثاء والتي بلغت 50 حالة حرجة، في الوقت الذي تم فيه إعطاء أكثر من 46 مليون جرعة لقاح كوورنا.