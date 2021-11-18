نجم برشلونة يرفض عرض نيوكاسل يونايتد

رفض حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني مارك أندري تيرشتيغن (29 عامًا) عرضًا شفهيًا من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.



وبحسب يومية “بيلد” الألمانية فإن شتيغن المرتبط بعقد مع البارسا حتّى 2025 أبدى تمسكه بالبقاء وحراسة عرين برشلونة.



ارتبطت العديد من الأسماء اللامعة في الكرة الأوروبية بالانتقال إلى نيوكاسل بعد استحواذ صندوق الاستثمارت العامة شهر أكتوبر الماضي.



ويهدف النادي الملقب بـ “الماغبايس” إلى البقاء في الدرجة الإنجليزية الممتاز بالموسم الحالي بالنظر إلى موقعة في المركز قبل الأخير بالجدول بواقع 5 نقاط من 11 جولة، إذ يظل الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم يحقق أي انتصار بعد.