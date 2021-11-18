“مطار المؤسس يوقع عقد خدمة شركات الطرود السريعة مع سال

جدة : ياسر بن يوسف

وقع مطار الملك عبدالعزيز الدولي اليوم، عقد نشاط خدمة شركات الطرود السريعة مع شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية بهدف استحداث منطقة عمل مميزة في المطار مخصصة لشركات الطرود السريعة.

وجرى توقيع العقد في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بين مدير عام الإيرادات والتشغيل التجاري بالهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ سلطان السلطان، ومن جانب شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية الاستاذ ثنيان الثنيان نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والاتصال المؤسسي، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس ريان طرابزوني و الرئيس التنفيذي لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستيه المهندس هشام الحصّين

ويستهدف مشروع تشغيل نشاط خدمات الطرود السريعة لتقديم الخدمات تحت سقف واحد وتطوير المرافق الخاصة بالنشاط من قبل مشغل واحد وإنشاء أماكن لتخزين واستلام الشحنات ومناطق التحميل والتفريغ، بالإضافة إلى عمل التجهيزات والأدوات وفق متطلبات الحركة الأمنية والتشغيلية علاوة على تحسين وتطوير خدمة الطرود السريعة عبر توفير مبنى مخصص لشركات النقل السريع وتشغيله وفق أسس عالمية.